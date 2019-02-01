基市中船路空地 將闢停車場
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市中船路周邊有中船市場，又鄰近三沙灣地區，每逢假日周邊停車位一位難求，也經常出現車流回堵問題，困擾當地民眾，立法委員蔡適應、市議員張顥瀚昨到場會勘發現，中船路112巷竟有廣達1300坪土地閒置，痛批市府浪費，市府對此回應，將闢建停車場。
據了解，中船路112巷土地為舊基隆市公車修理廠，去年市政府規畫蓋市政大樓，因市議會退回預算，加上周遭老舊房舍住戶尚未遷離，才閒置至今。
蔡適應指出，市府想規畫成市政中心，但在計畫啟動前，也不能讓土地荒廢閒置，建設停車場可讓附近交通秩序更加順暢，停車選擇更多元。
當地入船里長沈春重透露，這塊土地已閒置多年，附近居民都盼望能有效利用，規畫成停車場後，希望市府可提供居民優惠租賃費率。
附近店家認為，這一排老房子擱在那邊很久了，經常有街友進出，還有人把屋內東西拆掉拿去賣，讓大家都很困擾。
對此，市府交通旅遊處規畫2月底辦理土地整頓計畫，拆除廢棄房舍，重新鋪設地坪，闢建公有綜合停車場，預計提供20台小型車、20台遊覽車停放，最快今年5月底完成，至於周邊老舊房舍住戶，也已遷離並安置完畢。
(中國時報)
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