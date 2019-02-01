不識畫家張淑芬 侯遭虧太沒知識
台積電慈善基金會董事長張淑芬昨日前往新北市府拜訪市長侯友宜，針對惜食公益平台交換意見，張淑芬致贈親手彩繪的馬克杯自曝畫家身分，侯當場驚呼「真的喔？」張淑芬笑著虧侯說「你真是太沒知識了啦！」讓侯尷尬趕緊自嘲。
張淑芬獨樹一格的「張式技法」，作品在蘇富比拍賣享有高名氣和百萬價位，積極打造惜食平台的張淑芬，昨天上午帶著親手彩繪的馬克杯拜訪侯友宜，侯也回贈新北市的文山包種茶。
據了解，雙方面談的合作計畫包括惜食分享網行動餐車計畫、物治所顧老好安心計畫、圓夢助學專案計畫，對象以八里、三芝、石門、金山、萬里、深坑、石碇、平溪、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮、烏來等13個偏區為主。
張淑芬說，新北市惜食做得很好，希望能向新北學習，也希望將新北經驗帶到全台灣各地。被問到未來會挹注多少經費在新北市，張淑芬說，「新北市已經做得很好，所以他們跟我們的要求，我想百分之五十我們會做到。」
張淑芬強調，一半指的不是數目字，而是行動，有些已經在做，他們各地方政府好的地方，她都希望別的地方去複製，讓整個台灣都活起來。
侯友宜說，最近新北市也在推公益大平台，希望藉著董事長的影響力，能夠跟公益大平台結合，更關心弱勢族群。
(中國時報)
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