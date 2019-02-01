守護長者 台大雲醫助延緩失能

2019年02月01日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

根據衛福部2017年老人調查報告，55歲以上出現衰弱症狀占5％，65歲比率急速往上升，台大雲林分院從2017年起執行「雲州守護計畫」，開辦預防及延緩失能課程，2年共605人次參與，參與的老人家多數柔軟度增加、肌力上升、走路速度變快、體脂率下降。

台大雲林分院家醫科醫師葉忻瑜表示，體重減輕、疲倦、走路變慢、活動減少、握力變弱，5指標中有3項以上就是衰弱症。

葉忻瑜指出，衰弱症隨年齡增加遞增，65歲時時比率急速往上升，75到79歲是最明顯衰退的年齡層，衰弱症是不良健康後果的高危險群，致跌倒、失能、入住安養機構、住院、死亡率提高。

她強調，衰弱是可逆的，預防衰弱有3個重要知識：適當的營養介入、規律的運動、良好的預防與保健知識，就能老而不衰。

家庭及社區醫學部主任洪壽宏表示，台灣2018年3月全國65歲以上老人占總人口比率14.05％，邁入高齡社會，雲林縣老化人口指數達122.2％，台大雲醫從2017年開始執行「雲州守護計畫」，開辦預防及延緩失能課程。

雲州守護計畫共605人次參與，課程包括衰弱症介紹、老人多重用藥指導、口腔衛生保健、失智症老年營養課程等；物理治療師、職能治療師組成專業運動團隊，教導伸展、阻力、平衡運動；營養師提供低油、高蛋白、高鈣、軟質的飲食指導，老人家除了走路速度變快、肌肉力氣上升，柔軟度也增加、體脂率下降。

(中國時報)