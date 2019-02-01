高雄立委選舉 卓榮泰不敢樂觀

2019年02月01日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨主席卓榮泰昨日出席立委趙天麟策勵營，被問到明年立委選舉，有國民黨支持者認為高雄巿坐4望5至少拿3席，卓榮泰說他希望的是對話而不是放話，他要求黨籍立委要努力而不是預言，所以他不做任何預測，但對於黨才剛經過1124的失敗，他從來不敢做樂觀預測。

出席的立委管碧玲表示，她因選區被一分為三，因此選擇做「大姐大」，以「大姐頭」協助3選區的人選把棒子接下來，而國民黨也不要見獵心喜。趙天麟則說，會把選舉當成背水一戰，從逆轉贏回來，也全力替管媽爭取不分區立委。

對於提出「新決議文」的構想，遭前立委林濁水質疑，如果認為維持現況有問題，是不是要先問過率先主張的蔡英文總統，他回應沒辦法跟「理論大師」做太多論述，但應該把他的話聽清楚一點。卓榮泰說，他針對的不是哪一個人說過的哪一句話，而是衡量整個台灣現在情勢，堅持黨的精神跟價值也要跟當下結合，新時代台灣需要什麼，願意跟社會對話，這個對話才會產生結果，這對話過程，他也希望「理論大師」能加入。

(中國時報)