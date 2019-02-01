蘭陽博物館 藝文走春好去處

2019年02月01日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

春節假期除了在家陪伴家人，如果不想出遠門或到遊樂區人擠人，不妨到蘭陽博物館走走，館方推出「春節限定」應景體驗活動，希望讓來館民眾透過藝文活動體驗，感受文化宜蘭的歡樂年節氣氛，既可舒緩一下身心，同時也能添增藝文氣息及沾染春節喜氣。

蘭博連續幾年都在歲末舉辦大師揮毫迎新春，讓蘭博充滿節慶歡欣氣氛且墨香滿盈，2月2、3日將邀請康懷、陳清海、康潤之等3位書法名家，在農曆年前的周末舞墨書寫祈福字語，盼在除舊布新的歲末時分，為參觀民眾迎新納福，同時也在寒冬中送暖，以自由樂捐的慈善所得，贈予社福團體。

在新春期間2月6日至9日則推出「迎春納福豬事好」新春福氣小物DIY活動，觀眾可以銅板價50元購買材料包，自製福氣小物，樣式有胸章、磁鐵、鏡面鑰匙圈等3款，圖案有康懷老師的墨寶「春」、「福」字樣及自創圖案供選擇，每日限量150份，如果不耐久候或時間不夠，也可購買扭蛋獲得福氣小物，每個扭蛋內裝有2樣福氣小物，共有6種不同圖案可蒐集。

蘭陽博物館提醒民眾，僅除夕、大年初一休館，初二至初六每天從上午9時開館至下午5時，除精采的新春活動，館內另有「好家在！宜蘭」2018宜蘭社造成果展與「鑼兒敲敲林午銅鑼響蘭博」，邀請民眾相約到蘭博走春。

(中國時報)