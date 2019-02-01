手機戒癮 亞大創無網路親子營隊
隨著3C產品流行，青少年沉迷手機、電腦網路的情況大幅提高，據「中亞聯大網路成癮防治中心」調查，國中生手機成癮高風險族群占23.9％、高中生更高達34.3％。為幫助青少年脫離網路、手機，亞大首創「無網路親子成長營隊」，要讓青少年健康上網。
亞洲大學副校長、社會責任USR中心主任柯慧貞指出，「中亞聯大網路成癮防治中心」近5年來持續推廣網癮防治工作，透過專業人員與老師，輔導兒少、青少年健康上網、防治上癮，今年寒假更開辦全台首創的「無網路親子成長營隊」，舉辦無網生活住宿營隊，協助網癮高風險群脫離風險。
戒除網癮營隊在國外已實施，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，台灣青少年網路沉迷或成癮已成為許多父母的困擾，為解決問題，南韓政府創設戒癮親子營隊、日本則透過無網住宿營隊幫助青少年改善網癮，亞大主辦的「中亞聯大網路成癮防治中心」提供無網路生活8天7夜專業營隊戒癮服務。
柯慧貞強調，亞大去年12月在台中地區進行青少年3C成癮風險調查，在638名國中生中，手機成癮高風險群就占23.9％、電腦網路成癮高風險群占16.1％，另項調查也顯示，孩子沉迷3C導致視力、體能變差者達39.2％。
(中國時報)
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