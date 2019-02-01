王金平台南還願 肯定韓推賽馬場

2019年02月01日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

前立法院長王金平昨天到台南大天后宮謝神還願，提到高雄市長韓國瑜與香港馬會接洽一事，他說，前香港馬會人員透過他的推薦，向韓簡報高雄設賭馬場一事，他對詳細內容並不清楚，但此案若成，將為高雄帶來1000億稅收產值，解決高雄債務困境。

祀典大天后宮日前打通寺廟通往民族路的對外巷道，並增設牌匾，王金平居中募款出力不少，昨回廟還願。

被問到香港馬會與高雄市韓國瑜會面一事，王金平表示，是透過老同事前立委鄭逢時安排，再介紹給韓國瑜，林雋軒有沒有代表香港馬會，他不清楚，但若能在台灣設立賽馬，他看好，每年至少有1000億的可觀稅收與社會回饋進帳。

提到台灣博弈條款，王金平稱，目前僅適用離島，本島還未通過相關法條，未來也願意協調讓法案通過。王金平提到，賽馬若能順利在台灣設立，可成為台灣重要經濟的一環。

被問及2020總統大選，王金平笑說，問太多次了，該宣布時就會宣布。

(中國時報)