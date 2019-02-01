王金平台南還願 肯定韓推賽馬場
前立法院長王金平昨天到台南大天后宮謝神還願，提到高雄市長韓國瑜與香港馬會接洽一事，他說，前香港馬會人員透過他的推薦，向韓簡報高雄設賭馬場一事，他對詳細內容並不清楚，但此案若成，將為高雄帶來1000億稅收產值，解決高雄債務困境。
祀典大天后宮日前打通寺廟通往民族路的對外巷道，並增設牌匾，王金平居中募款出力不少，昨回廟還願。
被問到香港馬會與高雄市韓國瑜會面一事，王金平表示，是透過老同事前立委鄭逢時安排，再介紹給韓國瑜，林雋軒有沒有代表香港馬會，他不清楚，但若能在台灣設立賽馬，他看好，每年至少有1000億的可觀稅收與社會回饋進帳。
提到台灣博弈條款，王金平稱，目前僅適用離島，本島還未通過相關法條，未來也願意協調讓法案通過。王金平提到，賽馬若能順利在台灣設立，可成為台灣重要經濟的一環。
被問及2020總統大選，王金平笑說，問太多次了，該宣布時就會宣布。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。