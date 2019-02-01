勒索包商 鐵改局副工程司判刑12年

2019年02月01日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

交通部鐵改局（現為鐵道局）南工處第六工程段余姓副工程司遭檢舉利用職務勒索財物，上網購物、修車、裝潢等都是包商埋單，去年3月遭搜索羈押，被控涉貪61萬餘元，高雄地院1月31日依貪汙治罪條例判他徒刑12年，可上訴。

余男負責台鐵鐵路地下化「青海路段及九如路段台鐵地下化（明挖覆蓋）工程」，2014年9月至2018年1月間，多次利用權勢對包商放話，甚至揚言「如果要給你挑毛病的話，甚至直接拆掉重做，你們都對我沒辦法」等。

檢方偵蒐期間，余男涉嫌向包商透露其他廠商都會滿足他的需求，要求對方給付餐券、行動電源、行動硬碟等東西，甚至食髓知味，將個人用餐發票、百貨禮券打上包商統編後，要求黃姓主任「核銷」。檢方還查出，余男以1「桌」1萬元為單位索討現金，至少得手21萬元。另外他與妻子感情不睦，後來跟堂姊同居，竟要包商裝潢、添購家電。

余男被控藉勢勒索財物61萬餘元，高雄地院認定他貪財價值59萬餘元，判徒刑12年，余男請求交保回家過年，檢方認為他否認犯行，常露營、熟悉山區，如逃亡恐難面對執行。余男先還押看守所，將等合議庭裁定。

(中國時報)