防火門不合格 微風挨罰後改善
農曆春節將屆，各大百貨賣場常因採買民眾在短時間內湧入大量人潮，北市府展開公共安全聯合檢查，共檢查43家大型百貨賣場，其中微風百貨繼松高門市10月違反建築法遭罰，信義門市1月再度因防火門無法完全開啟，嚴重妨礙逃生功能，遭開罰12萬元。微風對此回應，已經完成改善請民眾安心。
北市法務局表示，微風松高、信義門市不合格項目，包括防火門擅設栓鎖、防火捲門無法完全開啟，已嚴重妨礙火災發生時，民眾逃生避難功能，北市都發局依建築法處12萬元罰鍰，並要求限期改善。
北市主任消保官何修蘭指出，防火鐵捲門無法起降的話，會導致火災發生時煙霧四處瀰漫，沒有辦法做阻隔，這些都違反建築法，分別裁處12萬元。對此，微風強調，在第一時間已立即完成改善，民眾可以安心，農曆前大稽查，就是要給民眾一個安全的消費環境。
(中國時報)
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