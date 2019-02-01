重機搭空拍機 中市警監控春節交通

2019年02月01日 04:11 中國時報 張妍溱 ）

台中：農曆春節連假，台中市警察局交通大隊動用大重機巡邏以「即時影像回傳攝影機」搭配空拍機，監控全市200多處重要路口，透過電視牆即時回報路況，即時進行疏導。

(中國時報)