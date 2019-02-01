后里演練非洲豬瘟防疫

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2019年02月01日 04:11 中國時報 陳淑娥 ）

台中：台中市非洲豬瘟緊急防疫模擬演習昨於后里苗圃舉行，台中市副市長楊瓊瓔表示，防疫視同作戰，建議動保處將相關防疫知識及政府作為製成「懶人包」，提升防疫能力。

(中國時報)