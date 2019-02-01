後網紅時代 柯P須組黨

2019年02月01日 04:11 中國時報 邱師儀

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大數據調查，發現新北市長侯友宜正面聲量近4成，負面聲量僅2成8，奪下六都中好評比例最高的市長，而柯文哲正面聲量僅16.07%，負面聲量39.95%，在六都中墊底。

柯P的白色力量從2014年網路崛起，當時直播風潮還未像2018年縣市長選舉時已經吹進政治圈，柯P靠著PTT與臉書等社交媒體，很成功地在高等教育與年輕選民的支持度中攻城掠地，而且柯P的威望一直延續至2016年總統大選時，當時與小英的支持度一起竄升，漸成綠營眼中釘。

網路特質就是來得快去得也快，柯粉退散也可能就是一瞬間。2016年至2018年間，直播從一個在八年級網民間已經很熟悉的傳播方式，也慢慢被政治人物採用，終至「韓流」爆發，外溢效應淹沒全國，殺到民進黨措手不及。就連這次的台南市長選舉，綠到不能再綠的台南選民，也有32%願意把票投給國民黨候選人高思博。至此終於沒有藍綠政治人物敢再輕忽「網路空戰」的確可以轉化為選票的可能。

然而，筆者稱2018年以後的網路政治為「後網紅階段」，這個時代有幾項特質，這幾個特質其實對柯P的支持度都非常不利，柯P如果不在這個網路可以載舟亦可覆舟的後網紅時代力圖升級與轉型，2020年柯P的總統之路就有可能像2018年的台北市長選舉一樣，再一次被藍綠夾擊。2018年的這場選舉柯P險勝丁守中僅3567票，只相差0.25個百分點。

後網紅時代的第一個特質就是年長者多半也已經會使用各種社群軟體了，從Line上手，到臉書發表言論，甚至學會開直播，用FaceTime與兒孫遠距通話。2014年柯P剛崛起時，當時年長者對臉書的使用率遠不及現在，當時的網路使用者教育程度更高，都市化也更高，2018年年長者也加入了空戰網域，在各種社群媒體留言按讚分享，而網路使用高齡化的結果就是：保守勢力一樣可以掌握網路話語權。

不可諱言的，韓國瑜因此更容易崛起，同婚公投案也因此不通過，原本在網路上支持柯P的都是左傾使用者，他們長期占據發言台，但2018年之後已經被保守勢力稀釋。

後網紅時代的第二個特質是，藍綠板塊似乎又回來了，儘管原本民眾的反政黨情結依然在，但是國民黨出了一個更接網路地氣的韓國瑜，尤其配合像館長這種時常單挑綠營政客的有趣角色，讓網民對於具有某一種特質的泛藍網紅也可以喜愛。再加以綠營支持者天性比較死忠，因此凡是有柯家軍參加的選舉，包括柯文哲自己，都容易被藍綠邊緣化。這當中最大的關鍵是柯P陸戰不強，後網紅時代的選票具體化，需要組織推波助瀾，韓國瑜當時的三山造勢就是一個經典，所以白色浪潮要持續不退，組黨這條路勢必要走。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)