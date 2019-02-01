民進黨英仁配已無懸念

2019年02月01日 04:11 中國時報 施正鋒

九合一選舉捧出了韓國瑜，硬是把柯文哲的光芒壓下去；習近平的應景談話，竟然無端將蔡英文塑造為「辣台妹」。當下，國民黨的四顆太陽剉咧等，不知道韓國瑜究竟要當后羿還是太陽；相對地，由於美國一反常態力挺台灣，除非有豬隊友嚴重凸搥、而閣揆蘇貞昌又應變不及，民進黨應該會由小英繼續披掛參選總統；柯文哲連任慘勝，對於民進黨耿耿於懷，更上一層樓的雄心稍挫。

中生代大師兄卓榮泰接任民進黨黨主席，加上請回羅文嘉擔任祕書長，野百合中生代大致上已經馴服。賴清德執意辭去閣揆，臨去拋出憲政體制、對美關係、九二共識等議題，加上辜寬敏制憲敲邊鼓，難掩他問鼎九五的企圖心。只不過，當新潮流立委斷言賴清德不會參選、也不會接受「蔡賴配」，除非以退為進，看來是對明年的選情並不樂觀，也不希望好不容易培養的儲君淪為深宮怨婦。

在這同時，立法院長蘇嘉全接受訪問表示，絕不可能再擔任小英的大選搭檔，似乎印證「英仁配」已經定案。或說蘇嘉全是英派的大師兄，意味著蔡英文可以隨時委以救援投手的重任，包括閣揆、或是黨魁，當然沒有必要去坐冷板凳。對於小英來說，先是利用陳菊跟賴神的姊弟情懷分化新潮流，走了媳婦賴清德，卻找來親家母蘇貞昌幫傭，即使蘇、賴情同父子，也很難不被人家見縫插針。

迄今，朱立倫、馬英九、吳敦義3人在民調上分屬A、B、C三級。朱立倫的優勢在於美國人青睞，加上有人脈廣闊的岳父高育仁幫他運籌帷幄，甚至於測水溫，穩紮穩打。只不過，王金平在選後表態當一任總統，可見不甘永遠抬轎當萬應公，畢竟媒人婆有朝一日也想嫁人。王金平如果有韓國瑜當後盾，加盟店與直營聯手是否能打敗複合式料理店，尚難逆料。

哈佛大學邀請韓國瑜前往美國演講，當然是要買保險。他出身深藍家庭、進出政壇，經過沉潛捲土重來，已非吳下阿蒙。如果說馬英九是芋頭，朱立倫自己是芋頭蕃薯，王金平跟吳敦義都是蕃薯，而韓國瑜則是芋頭加蕃薯，接的卻是最有草根味道的地氣，舉手投足是庄腳人的土直與外省人的世故，加上又是念政大東亞所的，熟悉老共那一套俗又有力的用語，不容小覷。

最尷尬的是柯文哲，輔選嫡系子弟兵補選立委失利，一番「強盜說」引喻失義、錯誤類比，卻又死鴨子硬嘴巴，怪別人興風作浪。他在3月也要到美國訪問，「兩岸一家親」當然不能一魚兩吃，畢竟美國人的眼睛是雪亮的。事實上，去美國念過書未必英文好，更何況搞外交不一定要英文道地，而智商高未必等於有知識，更不用說智慧。草包不分顏色，總不能老是拿亞斯伯格症當作擋箭牌。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

(中國時報)