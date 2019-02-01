國民黨初選爛戲還在演

2019年02月01日 04:11 中國時報 包正豪

國民黨有光榮的歷史傳統。舉凡讀過中國近代史者，對於國民黨人拋頭顱灑熱血，革命建國，抵禦外侮的那段歷史，很少有人能不激昂感動的。但同樣地，只要讀過中國近代史的人，大概很少人不感嘆國民黨實在沒法過好日子，天生就是個苦命娃。日子只要稍稍好過一點，肯定就會自己搞砸，然後後悔莫及。

「共患難易，同富貴難」相類似的事情，經常見諸歷史，甚至就發生在我們的生活周遭。但能夠將這句話演繹地如此傳神，如此有戲劇性，還真非國民黨莫屬。國民黨一直是菁英匯萃之所在，許多優秀而有使命感的人才聚居一堂。當處於逆境的時候，縱使多數人怯懦地聰明躲開，總還是有人會像個傻子，奮不顧身地站出來。這種時候，不用高喊團結，自然就會團結，全心全意的團結。領袖無須指定，自然而然出現。只是啊，這樣的時辰太少，稍稍安穩一點，排資論輩，擺架子的人全冒出來了。

2018年，民進黨選舉潰敗，國民黨撿到一場莫名其妙的「勝利」，開始自以為是地自信心爆棚，覺得2020年總統選舉已經如囊中物，唾手可得，所以一堆假惺惺的「天王」開始表演前面提到的戲碼。

過去國民黨之所以被唾棄，就是因為這樣的醜態，所以被選民拋棄。兩次失掉政權，老國民黨人還是學不乖，始終沒有真正深刻反省失去民眾支持的原因。然後因為對手的糟糕無能，民眾在沒有選擇的情形下，只好選給比較不爛的另一黨，所以國民黨因而得利，重返執政。

因為沒有反省，所以國民黨不知道怎麼輸的，更不知道是怎麼贏的，只見到現在看似孱弱的民進黨，就覺得自己有機會贏，只要自己代表國民黨出馬，討厭民進黨的選民就自然把票投給他。贏得總統寶座，似乎水到渠成。所以念茲在茲的，都是想著如何出線，沒想過其他。

國民黨最為人詬病的就是因人設事，從來沒有尊重制度一說。總是制度於我有利，則謙遜地說尊重制度。倘若制度於我有害，便藉口情勢有異，要另起新制度。正是因為這樣，任何國民黨領袖開始談制度改革時，我們就知道，言外之意是：「現行制度於我不利」，而堅持制度傳統者，顯然就是可以從中取利的。

現在有關國民黨總統提名的討論，都是這個荒謬劇的一部分，所有跳出來表態或是敲邊鼓的，都是過場。這群老藍男，不把爛戲拖完，是不會甘心的。因為不這樣做，他們的生活就失去重心，不會過日子。不過，這種爛把戲玩久會膩的。4年前的柯文哲，到現在的韓國瑜，都在告訴我們，舉凡能夠打破既定印象的政治人物，無論好壞，都有機會成為選擇，因為台灣社會已經厭倦虛偽矯飾。

國民黨啊！沒人在乎你們到底要用什麼提名制度的，沒有人有期待。選民在乎的，只是一個稍微坦蕩的人。如果你想要，如果你是一個角色，不要扭捏，直接講出來：「我就是要出來選總統」，你就有機會凌駕制度，贏得認同，取得先機。這比你去暗自操弄那個不知所謂的「提名制度」，去談民調幾趴來得直接，來得有效。趕緊結束這場爛戲，別讓我們更厭煩！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)