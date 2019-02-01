2019年02月01日 04:11 中國時報 謝明輝

展望新的一年，台灣所面對的挑戰依然嚴峻。中美貿易摩擦不斷，大陸經濟成長趨緩。國際貨幣基金組織已對今年全球經濟成長做出下修的看法，世界銀行更以「天要黑了」提出警告，看壞今年全球經濟前景。以對外經貿為主的台灣，卻始終等不到政府拿出有效對策，看來民眾還真的只能到廟裡燒香拜佛保平安了。

去年底九合一的選舉結果，最新民意已用選票展現，明確告訴蔡政府請「先顧巴肚再來顧佛祖」，不要執意以意識形態治國。可惜的是，蔡英文的敗選檢討似乎沒有深刻感受到民眾的殷切期盼，仍堅持「改革沒有錯」。選後聲稱會「大破大立」的民進黨繼續「拚政治」，新台幣「去蔣化」、逼陸軍官校改校歌，如今更進一步，將本來已經冷到極點的兩岸關係再往極圈推送。先是工研院和資策會帶頭禁絕在內部網路使用華為設備，接著又傳出行政院要列出陸企黑名單，禁用包含華為、聯想在內的諸多產品，並限制微信等大陸網站的使用。蔡政府的瘋狂之舉，恐怕還沒打垮對岸企業，台廠供應商已倒下一堆。

自2016年起，蔡政府不承認「九二共識」，陸客來台遭到限縮，台灣觀光業進入寒冬。觀光外匯收入從2016年蔡英文當選開始逆勢下滑，2017年更慘跌至3749億元，足足減少了840億。航空、旅店、餐飲、旅行社、遊覽車等觀光行業，哀鴻遍野，政府只能透過各種旅遊補助來支撐。現在蔡政府擴大「抗中親美」的幅度，一再加碼，跟進禁用大陸科技產品。此舉一旦成真，恐激起大陸網軍同仇敵愾抵制台灣貨，對於台灣經濟的衝擊將遠遠超過觀光業，影響將大到不敢想像。

兩岸間的實力對比已呈現「斷崖式」的消長，雙方實力懸殊，國際與外交空間的優勢根本不站在台灣這邊。蔡政府能夠努力的就是讓民生好轉，靠經濟重新站起來，減少因為兩岸官方對抗所帶來的經濟損失。尤其在中美貿易大戰正如火如荼持續延燒的此刻，「拚經濟」更是刻不容緩。蔡政府應該把握機會，積極改善缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「5缺」的產業環境，吸引台商回流返台設廠投資台灣。

全台最早的一支國運籤是高雄五甲關帝廟的預測，籤詩為「己足人人望修身，亥春有道受天神，脫出金豬有福本，萬業有成祝黎民。」可以算得上是一支中上籤。我們期待豬年大吉，國泰民安。但蔡政府對於「九二共識」的態度，從一開始的模稜兩可，到現在的明確拒絕，甚至還公開呼籲國內各黨派不要再提，顯然未來兩岸關係的發展無法樂觀看待。

近3年了，蔡政府「親美抗中」路線是時候調整了。唯有「九二共識」才能讓台灣正常的生存與發展。新的一年，台灣才能 「豬」事大吉，國運昌隆。（作者為台灣競爭力論壇執行長）

(中國時報)