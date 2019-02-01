吳釗燮撿到槍
中國時報
主筆室
外交部長吳釗燮最近頻頻在推特發文對大陸開炮，最新推文嗆國台辦是「瘋子」，這應該是針對日昨國台辦發言人批評蔡英文「扮花旦」、「告洋狀」的回應。吳釗燮的反應可以理解，但這樣直白嗆辣的用語，除了逞一時口舌之快，不但無助兩岸的互動，對於冰封的兩岸關係更是雪上加霜。
蔡政府最近推動網紅化，部會首長直播、推文各個不落人後，儘管有些部長的點擊率不到3位數，媒體也批評官員的網紅做得過火，對於政務的推動毫無助益，但是部會首長似乎越做越起勁，吳釗燮就是推文很勤的一位部長。前不久的口譯哥風波，吳部長也是透過網路推文力挺。
不過吳釗燮這次護主有點過了頭，一則大陸事務不歸外交部管，吳釗燮撈過了界，畢竟在國台辦發言之後，陸委會主委陳明通已經做了回應。二則吳釗燮是外交部長，失當的發言，如批國台辦是瘋子，很可能因為分寸沒拿捏好，會讓陸委會下不了台。
兩岸關係本來就很敏感，現在兩岸網民常為了小小的事件就炮聲隆隆，官方尤其要冷靜不能激化，甚至要扮演滅火的角色。吳釗燮的推文一次比一次嗆辣，日前酸大陸「強迫統一是愚蠢的」、「連豬都管不好」，這次推文更直說「我們會持續對抗來自國家級的干擾、滲透、假消息、五毛黨、國台辦的瘋子、非洲豬瘟」，字字都是針對大陸而發。對兩岸敵意攀升的影響，可想而知。
外交部的業務已經夠繁忙了，吳釗燮不想想如何突破對日關係，穩住中美洲、大洋洲的邦交國關係，整天盯著大陸，甚至批國台辦，繼辣台妹之後，莫非這次換他「撿到槍」。
(中國時報)
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