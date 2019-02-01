2019年02月01日 04:11 中國時報 楊艾俐

中美關係是2019年的最大隻黑天鵝。

法國作家安德列‧紀德獲1947年諾貝爾文學獎，他曾說「我一直在潛心觀察這一切，但我感興趣的是大潮，而不是潮水所裹挾著的魚蝦。」但是在中美貿易戰裡，影響層面太大，影響台、日、韓大部分國家、產業、公司、個人，因此不但我們要關心大潮，也要關心潮水所裹挾著的魚蝦。因為小老百姓俱是魚蝦。

事實上，最令人擔心的是，中美之間最後是否會演變為真正的戰爭。去年哈佛大學甘迺迪政府學院的創始院長艾利森在《註定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎？》書裡分析，美中兩個大國之間目前尚未陷入全面對抗和衝突，但這個危機日益迫近。

貿易戰之初，在中國許多媒體說「不惜一切代價」、「奉陪到底」的高調下，許多人產生狂熱的民族主義情緒，以為中美必有一戰，不是你死就是我亡。這種虛驕的情緒有百害而無一利。美國總統川普也頻頻挑釁叫戰。

「修昔底德陷阱」名詞起源於2500年前，雅典和斯巴達爭霸，打了30年戰爭，此場戰爭將古希臘文明的「黃金時代」帶進了墳墓，可說是雙輸。古希臘歷史學家修昔底德撰寫的《伯羅奔尼撒戰爭史》記載了這場著名戰爭。修昔底德陷阱就是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然要回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。

而今，美國就是現存大國，中國就是崛起國。去年11月第一次世界大戰結束100周年，當時世界就是在競爭世界霸主，因此歐洲各國競相聯盟對抗，各國流行著一種「戰爭不可避免」的宿命論觀點。甚至有不少人竭力主張所謂「預防性戰爭」，於是各國未雨綢繆的準備，約6500萬人參戰，2000萬人受傷，超過1600萬人喪生，更種下二次世界大戰的遠因。

艾利森在哈佛大學領導了一個名為「修昔底德陷阱」的學術研究專案。回顧了過去500年的世界歷史，找出了16個案例，都是一個新興大國崛起並威脅取代現有守成大國地位的模式。研究發現，這16個案例中有12個案例以戰爭收尾，只有4個得以倖免。

最好的例子，是英國對美國在19世紀末、20世紀初的挑戰加以容忍，以尋求共同合作基礎；以及美蘇兩國經歷50餘年的冷戰，終未釀成熱戰。這4個例子都是發生在20世紀，證明人類的智慧與年俱增。

中美戰爭的訊息接連而來，但是和平跡象也眾多。一、中美經濟互相依存：中美都互為雙方最大貿易國，中國購買了美國1/3的公債。二、至今兩國領導人都還是強調和平，其實中美兩國幾乎都沒有主動發起過戰爭，美國兩次大戰中都是被動參與，中國幾百年來力行閉關政策，只有列強侵略中國。三、核彈的競逐，美蘇通過對話，和平地控制了歷史上風險最高的大國競爭。冷戰能夠有驚無險地度過，沒有演化成一場毀滅人類的核大戰，1980年代雷根和戈巴契夫同意「三不原則」：不使用核武器、不直接攻擊對方的武裝力量、不在對方公認的勢力範圍進行軍事干涉。

人類的文明和智慧日增，4個成功避免修昔底德陷阱的例子都發生在20世紀，證明人類應該有避免毀滅性戰爭的能力。

(中國時報)