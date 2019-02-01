2019年02月01日 04:11 中國時報 胡幼偉

民進黨政府要討論中正紀念堂轉型問題，這可以說是在九合一大選慘敗後，這個政府仍在昏聵狀態中，又做的一件最不接地氣的無聊舉動。

對絕大多數台灣人而言，中正紀念堂只是一個公共活動場域。民進黨高官不妨抽空去那兒走走，看看一般民眾都去中正紀念堂做什麼事？然後就會看到，真正走進紀念堂內去瞻仰蔣公史蹟，或去表達對「威權象徵」不滿的人，少之又少。除非有久居國外或從大陸來的親友，表示想去那裡看看蔣的相關文物資料，台灣人鮮少再走進去細看那些歷史照片和文字介紹。

對當代台灣人而言，蔣介石已是歷史人物，其功過自有史家評斷。大家平時和家人同事朋友聊天，根本很少談到蔣的事蹟，反倒是細數民進黨政府各種威權專制、戕害司法正義、只拚政治不拚經濟、破壞文官體制、強奪軍公教警消退休金等等的乖謬作為，倒還話匣子一開，就停不下來。若有誰要在親朋好友聚會中討論蔣介石的歷史問題，保證會被公認是莫名其妙的無聊話題。

所以，真正死扒著蔣介石不放的、滿腦子蔣介石的，在台灣，只有民進黨；一般正常人根本就腦中或心裡早已無蔣，因為蔣的事蹟或其遺緒，對當代台灣的一切，早已沒有任何影響力，大家忙著多賺點錢都來不及了，誰去管蔣介石的事？九合一大選的結果已經告訴民進黨，地氣主流，就是怎麼樣能讓人民過好日子；民進黨卻像吃錯藥一樣，不談未來，只在歷史堆中翻找轉型正義的材料。請問，轉型正義能當飯吃嗎？世界強國都在討論5G、人工智慧、3D列印、機器人、大數據、無人車，只有民進黨政府一天到晚只關心轉型正義。所以台灣的問題其實不是藍綠的問題，而是政府腦子進水的問題！

更可笑的是，台灣已經3次政黨輪替執政了，民進黨居然還在搞轉型正義或去蔣化，這豈不是承認自己過去對台灣的民主化根本一事無成，所以今天才要拚命搞轉型正義嗎？還是說，民進黨已經患了被迫害妄想症，明明已經全面執政，還在害怕蔣介石的魂魄會對民進黨造成威脅，所以非要搞去蔣化不可？

這種莫名其妙的轉型正義或去蔣化，看在頭腦清楚的民眾眼裡，根本是時空錯置的笑話，只有民進黨政府還在認真討論這些毫無當代意義的歷史問題。今天的中正紀念堂，明明只是一個讓都市中人可以活動活動筋骨，或接觸藝術展演的場所，跟崇拜蔣介石與否，根本毫無關聯。民進黨非要天下本無事，庸人自擾之，硬逼民眾選擁戴蔣或去蔣標籤，惹人厭煩，那他們就繼續去討論中正紀念堂的轉型問題吧！

每討論一次，就是不接地氣、政治自殺一次。若是明年大選再敗，被民眾趕出廟堂，才知蔣公果然英明神武，只是端坐於中正紀念堂內，不發一言一語，就讓民進黨灰飛煙滅矣！（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)