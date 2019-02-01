離岸風電 經濟部全面投降

2019年02月01日 04:11 中國時報 陳立誠

政府去年11月宣布108年離岸風電躉購費率草案後，外國廠商就提出3大要求：調高費率、解除每年發電3600小時限制、恢復前高後低的階梯式躉購費率。1月30日開會後經濟部全盤接受，全面投降。

去年政府離岸風電招標時捅了一個大樓子：遴選階段躉購費率定為5.8元，比兩個月後競價階段的得標價2.5元高了不只1倍。政府雖然嘴硬，死不認錯。但對廠商暴利，本身大錯也心知肚明，在制定今年躉購費率時，除了將費率調降13%（每度5.1元）外，也悄悄規定躉購費率只適用於3600小時，超過部分依台電每度電迴避成本支付（遠低於躉購費率），另一方面取消對廠商極為有利的階梯制費率，採20年均一價，取消前10年高、後10年低的費率。

當然每度費率訂為5.1元仍是天價，廠商夢中都會笑醒。但人心不足蛇吞象，國外廠商吃定蔡政府在公投後仍死守非核家園時程，非得立馬開始離岸風電工程的壓力，竟然威脅不玩了，還提出3大要求。

政府在1月30日公布之方案不但將費率由草案的每度電5.1元升回5.5元，也全盤接受另兩個條件。原訂3600小時的限制何意？每年8760小時，離岸風電可發40～50%的額定電力，下限40%就是3600小時。但風力狀況每年未必相同，經常超過40%。但政府訂定的躉購費率是依3600小時計算，每年給足3600小時的電費，廠商就有正常利潤。超過3600小時的部分若仍依躉購費率支付，廠商就有不合理之超額利潤，訂定3600小時保護國人利益，有其道理。但經濟部的方案，政府退讓到4200小時的電力都依躉購費率支付，國人看了內心淌血。

另外，廠商當然喜歡前高後低的階梯式費率，政府訂定階梯式費率採取的折現率也不合國際常規，有利廠商。政府為避免另生事端，草案中也乾脆取消而採用20年單一費率。不想最後此一條款也棄守，全面投降。

其實真正準備停工、動作較大的廠商只有一家，其他得標廠商雖然嘴上抱怨，但各項準備動作完全沒有停止，因為草案費率也實在太優厚了。其實就算該廠商走人（機率極低），其得標風場仍可由遴選的第二名補上，政府擔心什麼？幕後有什麼不可告人的秘密？

目前費率均已底定，若依前高後低及4200小時計算，國人每年進貢外商電費超過1200億元，以其取代核電，每年電費增加1000億元，電費上漲超過15%。國人要忍耐蔡政府胡作非為到何時？（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)