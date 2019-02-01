2019年02月01日 04:11 中國時報 潘罡

在經濟大環境嚴峻、政黨惡鬥的情況下，台灣社會為何猶能保有一定生命力？關鍵是台灣有奮鬥不懈的民間支撐住整體生態。以表演藝術為例，今年成軍滿20年的偶劇團隊「無獨有偶」經過5年扎根，在宜蘭偏鄉利澤，建構出一個小而美的藝術園區。這樣的團隊南北所在多有，刻畫出台灣人的韌性與毅力。

傳統型態的表演藝術式微是當代無可避免的宿命。現代民眾在資通訊科技全方位包圍下，休閒娛樂一面倒向影音符號世界，著重現場演出的傳統型態表演藝術只好退位，否則就得跟上潮流，像霹靂布袋戲就徹底朝聲光特效轉型，不再服膺於傳統美學。

但「無獨有偶」、嘉義「阮劇團」、台南十鼓等另闢蹊徑。比方「無獨有偶」租借廢棄農會穀倉，獨資投入1千萬台幣裝修，打造偶劇藝術的創作、欣賞、教學、國際交流等多元經營基地；在穀倉地面樓開闢餐飲與銷售空間，蒐集各地戲偶並設立展櫃，加入宜蘭「類博物館」家族行列；與在地連結，舉辦「利澤偶聚祭」節慶，並參與當地寺廟「元宵走尪」活動。他們與國小合作，設計製作大型創意尪仔，伴隨神轎遶境祈福；還透過國際資源，開放宜蘭學校申請，引進外國藝術家到偏鄉校園教學。

如今「無獨有偶」每年可創造2千多萬產值，養活10多位專職員工。台灣南北不乏這樣戮力以赴的團隊，最重要的是，他們其實是透過藝術專業的文化資本，參與社區營造，包括活化文化資產，拉抬地方經濟，促進生活美學教育等。然而他們普遍都在掙扎求生，除了上述大環境不佳等難題，表演藝術又有工時長、成本高、回收期短等「包莫爾病」窘境，使得經營倍為艱辛。

由於他們的經營理念與方式附帶極高的公益性質，協助這樣的藝文團隊永續經營，對政府而言堪稱責無旁貸。諷刺的是，各級政府均高喊重視文化，卻常僅止於口號。宜蘭地方演藝廳每年補助藝文展演的經費，竟然只有區區幾十萬，又要做出業績，只好委屈團隊幫忙。中央撥付地方的文化款項往往被挪為他用，很難真正惠及藝文圈。

蔡英文上台後中央文化預算確實有起色，尤其108年度連前瞻計畫增加近56億，但某些預算運用，比方「補助」而非「投資」流行文化、時尚產業，作法值得商榷。此外，文化部連年加碼文資項目，但重點放在「再造歷史現場」，偏硬體建設，對文資的生態振興，特別是能兼顧社造、文資活化並投身美學基礎教育的創意團隊，也該列入重點扶植。

只需多些活水，這些堅韌的台灣文化生命力，必將更能燦爛綻放。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)