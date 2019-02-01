房市復甦 台中總銷破2000億

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文/

全球景氣復甦帶動股、房二市，全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，房市去年上半年開始翻轉，台中市去年推案量約1,862億元，今年將破兩千億元。

他認為，台中房地產今年將有5大趨勢，包括(一)推案熱區從舊市區往外圍擴張；(二)推案坪數有放大趨勢；(三)置產投資型買盤再現；(四)交通建設題材影響房價的比例提高；(五)今年呈「量增、價微揚」格局，全年總案金額預估再成長12％，達到約2100億元。

對於台中市府新人新氣象，賴正鎰也建議表示，台中市是全國第二大都市，設籍人口突破280萬人，但實際居住人口約320萬人，空港與海港兼具，已具備國際化規模大都市，他建議新科市長盧秀燕應加速完成6大計畫。

包括(一)全新的大台中都市細部計畫、(二)爭取台中清泉崗國際機場第三期擴大計畫、(三)加速完成水湳經貿開發計畫、(四)捷運藍、綠雙線延伸計畫、(五)海線副都心計畫、(六)推動山城為觀光開發特區計畫，以此打造大台中生活圈，將台中推上國際城市之列。

賴正鎰指出，全球經濟快速成長，國際貨幣基金（IMF）於《國際經濟展望》中指出，2018至2019年的國際經濟成長約為3.7%，高於2012至2016年間的平均成長水準。

台灣受惠中美貿易戰轉單回流，經濟也邁向高成長，建商嗅到房市春燕大力推案。

台中土地部分，在地與北部建商積極搶地，從2016年的年交易5.4萬筆到2018年達到6.5萬筆，已連3年正成長，建商大動作囤地代表對台中房市前景有信心。

像有全台最強包租公之稱的國泰人壽，去年底也以76.64億元，買下位於台灣大道與文心路交叉口的土地，換算每坪單價約235萬元，寫下2018年最高價土地交易記錄。

依據內政部不動產資訊平台所揭露資料，2018年Q3電梯大樓買賣契約平均成交單價每坪24.76萬元、每戶平均成交總價1,144萬元，較前年同期單價23.77萬、總價1,079.1萬元上漲6%。

在台中市，2018年Q3電梯大樓買賣契約平均成交單價18.98萬元、每戶平均成交總價1,036.1萬元，較前年同期的903.3萬，漲福達14.7%，顯見房價呈現穩定上揚走勢。

(中國時報)