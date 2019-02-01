精銳許願樹 原鄉孩子舞力全開

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文/

持續13年原鄉陪伴孩子，4年前更展開「許願樹」計畫，從靜態美學到動態肢體教學，精銳「許願樹」漸漸茁壯。

精銳建設長期以美學課啟蒙、陪伴原鄉孩子，去年首度加入「極至體能舞蹈團」肢體訓練，並舉辦南投縣地利、法治國小期末成果展。孩子們開心地翻滾、舞動，原本封閉的心扉彷彿長出了翅膀，在草原上翩翩起舞。

精銳建設品牌部協理許淑惠表示，持續進行的「許願樹」美學啟蒙上山計畫，因為用心陪伴、關注美學課發展，在打開孩子視野、啟蒙天賦的過程中，發現南投縣地利、法治二所小學中，原民孩子潛在的肢體天賦有迫切需求。

他說，極至舞團曾獲台中文化局表演藝術金獎，由石吉智藝術總監帶領，特邀靜宜大學藝術中心主任彭宇薰教授、專業諮商心理師吳若慈、李澤藩美術館副館長蔡長盛教授與曾智霖建築師等為上山授課師資群培訓，協同精銳建設、學校校長討論，為孩子們規劃適性美學課程。

石吉智表示，課程規劃以許願樹為核心，透過系統教學，引導孩子們安全、正確的認識自我、開展肢體；混齡教學方式，特別注重團體間協同統合的訓練，透過團隊合作一起創作演出布景與道具，讓孩子們體會身為團隊中的一份子，善盡責任合作呈現最精彩的成果！

課程中重要元素「翻滾」，是許多大孩子一開始最感到膽怯的，主因在於年紀越大，對需運用全身、改變重心的「翻滾」動作，越容易感到抗拒或不自在！相反的，年紀小的孩子則不會有這樣的問題。

「許願樹」美學老師廖敏妙發現，有位小朋友初期非常膽怯退縮，但卻逐步在翻滾中找到自信，成果展中表現驚人，可魚躍四人前滾，成功突破自我。

(中國時報)