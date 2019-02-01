Moon Park業界翹楚 創健VR實境 賞屋超逼真

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文/

中部建商持續求新求變，其中剛進場的創健「Moon Park」個案，就採用最新「VR感官實境體驗技術」，以施工圖完成3D繪圖，讓賞屋民眾實境體驗，為業界翹楚。

台中水湳智慧城開發，帶動週邊房市商機，位於水湳智慧城20萬坪中央公園第一排的創健「Moon Park」個案，以垂直複層綠帶回應現今多變氣候，留設大面積綠地，讓住戶重拾生活樂趣。

「Moon Park」規劃均質70坪、3～4+1房產品，邀請台中花博策展人吳書原、東海大學景觀系教授張集豪將公園搬進家中。

吳書原畢業於英國AA建築聯盟學院，他表示，英國重視人對自然的需求，因此走出倫敦，就是一片田疇，但在自然野放中，又有一定美學，「city in the garden」是英國園藝重要概念。

張集豪也指出，一個社區不是只有種樹，還需要有複層綠帶，讓植物過濾空氣。張集豪也為該案選擇較不需要維護保養的植物品種，且多為台灣原生種。

另外，創建建設總經理李慕麟則強調，自己從小就在西屯長大，對水湳智慧城有相當的了解，「Moon Park」基地三面臨路，條件極好，因此有極深的期待。

他認為，70坪大小適合菁英族群，打拼奮鬥多年，希望家人能住得舒服、安全：坪數夠大，也能預備客房，讓親友留宿。

除了景觀設計配合水湳智慧城的大片綠地，該案也由豪宅界建築師王銘鴻進行規劃，國際知名Wimberly Interior首席設計師OZ Ekviriyakul打造公設。

對這塊基地是「一見鍾情」的王銘鴻表示，住宅面對202,675坪中央公園，就是一生最好的座向。

70坪的規劃可以有完整的雙廚房、玄關衣帽間、長達7.5公尺的客、餐廳，是一個令人嚮往的適居空間。

此外，長期投入台灣公共建設的日本設計師五十嵐信夫這次也參與該案，提供日本細緻、冷靜觀察的美學基因，帶著「第三觀點」的角度投入平衡討論與監督責任。

(中國時報)