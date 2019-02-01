磐鈺雲華有藝思 跟著賀仕爾 走進解謎遊戲
新加坡WOHA建築事務所創辦人之一，Richard Hassell，以新銳藝術家身份出道，首次來台舉辦個人藝術巡迴展《宇宙網絡＆奇異生物》，作品生動有趣。
他不僅跨界創立WOHAbeing家具家飾生活品牌，獲得巴黎M&O選拔為亞洲最佳設計師品牌，且由磐鈺建設與尚畫廊共同策辦，於公益路雲華會館推出個展，展期從1/4至3/17，為賀仕爾流動的藝術饗宴。
此次賀仕爾藝術展選在台灣唯一百分百由WOHA設計建案的會館舉行，格外有紀念意義。
觀展者能近距離欣賞賀仕爾不同面向的創作概念，深入他的視覺宇宙，時而馳騁在綠建築花園城市，時而解構充滿謎團般的網絡藝術世界，喜好新加坡綠建築的民眾，絕對不容錯過的一場解謎遊戲。
賀仕爾兒時常與哥哥一同解碼數學公式，創作風格充滿抽象深邃的符碼。自言創作深受荷蘭錯視大師艾雪的啟發，又嚮往電影《全面啟動》錯綜複雜的空間維度，熱愛觀賞英雄動漫，所以逐步創作出自創的圖騰。
他拼組成巨型想像世界，時而抽象如謎題、如物理週期元素、如自然元素梯田、海洋、白沙灘；時而具象，勾勒蜥蜴、鱗魚、蝙蝠、蝴蝶與鳥等生物線條。
賀仕爾被喻為“比艾雪更瘋狂”的新加坡新銳藝術家，觀賞賀仕爾作品，很容易深陷循環纏繞網絡裡，無法自拔。
《宇宙網絡＆奇異生物》作品展集結賀仕爾歷年創作精華，如作品『奇異生物：複雜的鑲嵌』由碎形、不規則的鋪磚、平面填充曲線為基底的密鋪組合而成。
這種設計不指參照艾雪和當代科學，結合地域性傳統藝術，如東南亞的織品技術和部落藝術。
另外，『宇宙網絡：視覺經文』是藝術家進一步透過生活中存在卻常常被忽略的網結、屏幕、細胞、音樂等主題，編排出迷惑視覺的精彩作品。
他透過幻視去突現世界萬物堅不可見的存在，充滿理性浪漫的哲思，精彩絕倫。
(中國時報)
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