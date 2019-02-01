用愛入菜 陸府飄年味

2019年02月01日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文/

針對家庭主婦準備年菜需求，陸府建設日前特別邀請知名創意料理Iris老師示範健康版的美味年菜，讓社區提前飄年味。

陸府住戶們聚精會神地聆聽老師解說，特別是得知Iris用烹飪轉變了人生，住戶們品嚐起料理也多了幾分愛的滋味與正能量。

每到年節前夕都會舉辦年菜教學的陸府建設，今年請到知名創意料理老師Iris示範健康版的美味年菜。

陸府建設表示，Iris老師在廚藝界名聲遠播，很多人都嚐過她的菜，而作為健康的原味料裡，更讓人好奇的是Iris老師處理食材的方式與烹調的過程。

因此特別邀請Iris老師為陸府家族們分享她的作菜「秘方」，也送給住戶們健康飲食大禮。

由於Iris老師特別的人生經驗，也讓這堂烹飪課如心靈雞湯般為學員們注入正能量。

Iris說，她這一生中有兩次歸零的經驗，第一次是與美國籍的老公結婚，隨著先生旅居國外接觸到世界各地不同的菜色。Iris也將原本擅長的川菜料理、港式料理、台式料理，轉變成貫通各國菜系的「無國界創意料理」，繼而推廣「家是世界上最美味的廚房」概念。

在先生病後，Iris再次歸零開始研究健康料理，並且投入料理教學的領域。

她強調，健康料理不只要少油少鹽，還要用好油好鹽。另外她也指出，中國人傳統觀念上認為明火、大火快炒才能作出好料理，其實現代化的IH感應爐、電陶爐也可以發揮同樣的效果，而且更安全、更無油煙。

另外，Iris說，為要吃食材原味，食材處理的方式就很重要。

例如蔬果類在清洗後一定要把水分瀝乾；甚至小黃瓜刨絲的力道與角度也都有講究；肉類處理則注重鮮度，若有分步驟處理的肉品必須適時用冰塊保鮮…等小細節，都是作菜美味的關鍵。

值得一提的是，陸府建設近年推出的「原森」、「植森」大樓，以及後續新案也配備新式IH爐具，目的在減少瓦斯與爐火可能造成的危險問題，讓家成為最安全的堡壘。

由於Iris老師在自家餐廳都是採IH爐具，美味絲毫不減。將健康與安全的烹飪觀念分享給住戶，也是陸府建設的用心所在。

(中國時報)