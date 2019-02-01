安心亞 縱慾守歲吃泡麵

2019年02月01日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

安心亞秀出她寫的「迎金豬」、「旺豬年」春聯。

處女座的安心亞，雖然只是簡單寫「旺」，一筆一畫毫不馬虎。

女神安心亞性感揮毫，為讀者寫下金「旺」、「金豬報喜」，祝賀大家豬年行大運！

寫書法這天，安心亞一現身，就刻意展現她在偶像劇《你有念大學嗎？》中的「學霸」口吻，霸氣問：「這是好的毛筆嗎？」還挑剔地說：「這毛筆有點比叉（開岔）啦！我是校隊耶，這樣會影響我的實力！」只見她臉不紅氣不喘地就拿起筆、沾了金色墨汁，寫下「旺」字，接著再寫下「金豬報喜」，有模有樣，她這才調皮哈哈大笑澄清：「我是假的校隊啦！」

被長輩指正字太小

安心亞從小喜歡上書法課、認真練字的結果，她的硬筆字也滿美的，她透露小時候字原本都寫小小的，被長輩指正「字寫太小、代表人小氣」，於是她的字愈寫愈大，差點被選去參加比賽，結果只進入第一階段就被刷掉了。

說起過年，安心亞說，跟大家不太一樣的是，別人過年都大魚大肉，她則愛「吃泡麵」，尤其喜歡在熬夜守歲時邊吃泡麵邊迎接新年，「因為平常為了嚴格控制身材不能吃，過年期間特別想放縱一下，這是我過年一定會做的事。」

她回憶成為藝人後，第一次回故鄉台南過年時，親戚、朋友、鄰居都太熱情了，「每天都有人帶著一堆我不認識的人，不時出現在我家，讓我想放鬆也無法，還曾經剛起床下樓，就有人在家裡等著要跟我合照。」讓她一度崩潰大哭！不過她現在已經很習慣，只要有超過3天年假，她一定返鄉跟親朋好友團聚拍照。

金豬年許願看極光

安心亞說，她如果回台南過年，一定會去鹿耳門的天后宮拜拜祈求平安。常有爛桃花的她，聽從朋友建議去天后宮，向月老「三跪九叩」，祈求好姻緣。但不管怎麼擲筊，就是擲不到聖筊，她問月老：「是否要我專心工作、不要談戀愛？」竟然就是「聖筊」。從此她拜拜都只求工作順利，再也不求姻緣。

她的金豬年願望是去冰島看極光，其實她原本已經約了朋友、訂好機票要出發，為了新戲《你有念大學嗎？》而延期，「戲一殺青，我一定要去！」

(中國時報)