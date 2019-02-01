蔡依林5擒年度百大單曲冠軍

2019年02月01日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

王力宏拿下QQ音樂「十大港台歌手」榜首。

「2018 Hit Fm年度百首單曲」1月31日公布，冠軍無懸念由蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》中的主打歌〈怪美的〉拿下，她5度拿下年度百首單曲冠軍，也是「年度百首單曲」票選以來的冠軍紀錄保持人。

亞軍則是田馥甄替劉若英執導的電影《後來的我們》所唱插曲〈愛了很久的朋友〉，季軍是蕭敬騰（老蕭）〈讓我為你唱情歌〉，其中老蕭〈皮囊〉、〈全是愛〉也都入選成為年度百首單曲之一。

此外，前天QQ音樂「2018巔峰榜年終榜單」也出爐，王力宏空降「十大港台歌手」榜首，他開心說：「謝謝粉絲朋友們和平台的支持！」並指自己愛音樂、玩音樂25年了，「一切都很美好！」

該榜單大數據顯示王力宏有「30首歌共上榜370次」、「擁有3首冠軍單曲」、「〈需要人陪〉回榜流行指數25次、熱歌榜22次」，而其他十大港台歌手排名依序是林俊傑、蔡依林、五月天、周杰倫、鄧紫棋、莫文蔚、陳奕迅、張韶涵和A-Lin。

(中國時報)