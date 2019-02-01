JJ樂當林三歲 不急結婚生子

2019年02月01日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

林俊傑（JJ）近日飛返新加坡陪家人迎接農曆新年，預計短暫休息一周，他的「聖所」演唱會將於14日起在台北小巨蛋連唱4天，也是此套巡演亞洲最終站；JJ的經紀人徐佩雲1月31日表示，台北站的曲目、服裝，甚至舞台設計「一定會跟之前不一樣」，而3月起跑的「聖所2.0」巡演，將於戶外舉辦，是JJ出道15年首度挑戰室外大型個唱，有機會移師台灣中南部。

JJ的4場台北小巨蛋演唱會，門票秒殺一票難求，不少歌迷喊話要JJ南下舉辦演唱會，如今「聖所2.0」的場地選擇更廣泛，何時征戰南台灣？徐佩雲表示：「他今年演唱會真的排得很滿，有這個想法，但時間地點都還沒規畫。」至於JJ新專輯籌備狀況？「他持續都有創作，巡演邊演邊做，不給他時間壓力，做到好再發。」

享受當工作狂

忙碌之餘，JJ日前抽空接受雜誌專訪，聊起歌迷不時暱稱他「林三歲」，他直言喜歡這個稱呼，比「行走的CD」更有溫度；他身邊好友如周杰倫、林志穎等都已經結婚生子，他卻不急著加入他們行列，他表示：「每個人的人生都是大大小小的決定促成的，我目前其實相當處在一個興奮的狀態，選擇做這麼多工作。」十分享受當一個工作狂。

(中國時報)