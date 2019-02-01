小薰偕父 為亡母造墓
小薰雙手沾上泥灰，用心為母親打造墓碑。
小薰（黃瀞怡）去年家中遭逢巨變，拍攝《寒單》時父親發現喉結長瘤，幸好手術切除後順利復原中，但母親得知罹患肺癌已是末期，3個月前撒手人間，她至今仍走不出傷痛，選擇和父親一起親手為母親打造墓碑，「我的家鄉仙島一直有留個家墓地，媽媽離開後我跟爸爸就開始著手準備。」
父女2人完全不假手於他人，「從水泥、磚塊、砂石，甚至架鋼釘都是我們自己親手搬運完成，那裡離媽媽嫁給爸爸最初的家非常的近，且那裡可以種媽媽生前最喜歡花花草草，好像即使媽媽不在了，但我們還是都陪在她身邊一樣。」
有對象父先過目
小薰父母原本經營的活魚餐廳已由叔叔和嬸嬸接手，小薰去年末帶父親赴以色列旅遊，她表示接著也會多花時間陪爸爸，尤其父親熱愛出海釣魚，她笑言自己雖不喜歡海釣，但接下來會嘗試挑戰。但最近和鄭人碩的緋聞傳得沸沸揚揚，爸爸是否擔心？她笑說：「爸爸也說是電影宣傳啦！」父親現在希望她能多待在身邊，不急著讓她嫁人。
之前鄭人碩親吐正在狂追小薰，愛家的她也設下條件，她表示若有對象一定會讓爸爸先「過目」，「男人看男人比較準。」穩定交往後更會以家人和親朋好友為主，「表現和言行舉止都要通過他們那一關。」她表示鄭人碩貼心和專注做事時最帥氣，也不在意對方有小孩，只是仍需觀察，面對2人發展可能性，她還是老話一句：「順其自然。」《寒單》全台熱映中。
(中國時報)
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