約翰卡本特×《異形》揪粉回味

2019年02月01日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

名導大衛芬奇在《異形3》加入濃厚的宗教色彩。

2019年金馬奇幻影展搶在春節前公布深受喜愛的馬拉松「跨夜場」，今年破天荒推出「雙跨夜」，除了將連映約翰卡本特（John Carpenter）的「啟示錄三部曲」，今年適逢《異形》上映40周年，也將連續放映4部《異形》系列電影，讓各類妖魔鬼怪陪伴觀眾度過刺激的周末夜晚。

本屆焦點導演專題將放映美國恐怖大師約翰卡本特7部作品，除了為人熟知的《月光光心慌慌》、《紐約大逃亡》，還有他極為看重的「啟示錄三部曲」：《突變第三型》、《沉睡百萬年》、《戰慄黑洞》，以及備受影評及影迷推崇的《攻擊13號警局》、《極度空間》，讓台灣觀眾重新認識這位過去被低估的導演。

約翰卡本特近年備受推崇，連昆汀泰倫提諾（Quentin Tarantino）開拍《八惡人》前，要求所有演員必看電影只有《突變第三型》。《異形》系列則擁有華麗導演陣容，還有靈魂人物雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的精湛演出。影展將於4月12日開跑。

(中國時報)