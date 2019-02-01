約翰卡本特×《異形》揪粉回味
名導大衛芬奇在《異形3》加入濃厚的宗教色彩。
2019年金馬奇幻影展搶在春節前公布深受喜愛的馬拉松「跨夜場」，今年破天荒推出「雙跨夜」，除了將連映約翰卡本特（John Carpenter）的「啟示錄三部曲」，今年適逢《異形》上映40周年，也將連續放映4部《異形》系列電影，讓各類妖魔鬼怪陪伴觀眾度過刺激的周末夜晚。
本屆焦點導演專題將放映美國恐怖大師約翰卡本特7部作品，除了為人熟知的《月光光心慌慌》、《紐約大逃亡》，還有他極為看重的「啟示錄三部曲」：《突變第三型》、《沉睡百萬年》、《戰慄黑洞》，以及備受影評及影迷推崇的《攻擊13號警局》、《極度空間》，讓台灣觀眾重新認識這位過去被低估的導演。
約翰卡本特近年備受推崇，連昆汀泰倫提諾（Quentin Tarantino）開拍《八惡人》前，要求所有演員必看電影只有《突變第三型》。《異形》系列則擁有華麗導演陣容，還有靈魂人物雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的精湛演出。影展將於4月12日開跑。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。