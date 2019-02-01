白安拍MV玩太嗨臉掛彩

2019年02月01日 04:11 中國時報 蔡琛儀

白安不慎掛彩，還樂觀說自己帶著疤拍完。

白安推出新歌〈一日一生〉MV，將她過去4年生活搬上螢幕，她邀請生活中的「真實好友」演出，與好朋友一同玩音樂、打打鬧鬧，但玩得開心時，8厘米攝影機不慎撞到白安的臉，第二場戲就讓她白嫩的臉上掛彩，她笑說：「開拍不到第二小時就受傷了，帶著疤拍完！」

白安形容：「MV就是我們生活，和他們一起吃東西、玩音樂。」3人玩音樂、打打鬧鬧、一起吃鍋，MV也放上3人兒時萌照，展現最青春洋溢的友情之作。

〈一日一生〉是白安首次嘗試先寫詞再譜曲的創作，描述每個人過一天就像過了一生，願把握當下的每個美好時刻，她表示：「這4年，我大部分都在過一般簡單生活，和朋友到不同地方演出，很幸運地遇到幫助我的人，我也學習到如何沉澱自己的心，更認識自己。」

她在MV中和朋友熱鬧的圍爐談心，農曆年節將至，白安要和家人好好團聚，恢復宅女本色，在家看電影、看書、寫歌，好好放鬆休息後，白安將在228連假展開「一日一生春季巡迴見面會」，與歌迷近距離接觸。

(中國時報)