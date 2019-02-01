溫昇豪送暖 鼓勵偏鄉童追夢

2019年02月01日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

趕在農曆年節前，溫昇豪南下屏東縣牡丹鄉高士國小牡林分校，參與「療癒之手基金會」與恆春基督教醫院關懷偏鄉部落孩子的公益活動，與90多位小朋友一起踢足球、DIY排灣族琉璃珠工藝；孩子們熱情團團圍住他，高喊「昇豪哥哥」，他則鼓勵這群純真笑容燦爛的孩子們要勇敢追夢，「以後不管到哪裡都不要忘記帶著最初衷的夢想，一輩子繼續往前進。」

溫昇豪與足球隊孩子們比賽踢足球，他印象中沒踢過幾次，5根手指頭都可以數出來，沒想到足球不太在行的他，竟在比賽開始就踢進一球得分，「球被我踢進的那一秒，真的滿爽的。」他中午在課輔班簡單用餐，熱情的原住民阿姨特別幫他加菜，下午則陪孩子們手做排灣族琉璃工藝，這對他的視力和手藝是一大考驗。

在能力範圍伸援手

他期許孩子們勇敢追夢，「像是原住民小朋友的運動或音樂細胞很好，就朝那方向去做，很多優秀體育選手也是原住民，還有很多原住民的歌手，例如張惠妹，也許達不到跟她一樣的成就，但是以她鼓勵自己築夢踏實。」可愛的孩子們專心聆聽他說話，小男孩誇他好帥、好高，小女孩爭相拍照、簽名，溫昇豪有感而發說，希望大家在有能力範圍內伸出援手，幫助未來主人翁。

(中國時報)