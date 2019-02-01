劉奕兒曬美食羨慕男神吃不胖

2019年02月01日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

劉奕兒近日不停在臉書曬宜蘭美食照，原來是新戲《極道千金》在該地取景，她笑言自己是看到任何食物都想吃的人，劇組準備各式美食，她每天都食指大動，但男主角劉以豪、曹佑寧都太瘦，讓她不得不節制，最推薦的宜蘭美食是吃不胖又健康的三星蔥，「這次拍攝結束想買一些蔥送家人。」

儘管不斷避免高熱量食物，劉奕兒表示，因片中武打動作多，消耗熱量大，還是會忍不住吃一些，「每次去夜市一定會買地瓜球或雞蛋糕。」也常靠媽媽的愛心燉湯補充營養。不過從去年年底投入該劇，拍攝期長達3、4個月，她除了拍戲，還安排武術課程，和家人相處時間變少，幸好爸媽都很體諒，「有時候他們會帶著弟弟來宜蘭探班，讓我減少交通時間，可以多休息。」

今年過年只有短暫假期，但劉奕兒相當感謝劇組能提前一天放假，讓她有空回南部陪阿嬤，她提到拍攝過程相當開心，「這次在劇組遇到很多之前合作過的工作人員，所以拍攝的過程中雖然武打很累，但每天都像在開同學會。」

(中國時報)