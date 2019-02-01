一斷開舊愛 卓文萱封鎖＋消失

2019年02月01日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

電影中歐漢聲（左）跟卓文萱是前任。（資料照片）

卓文萱在賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》裡飾演國際巨星鍾琳，和男主角歐漢聲（歐弟）在片中演前任，因自己暴紅後身分不同而選擇分手，不過現實生活中卓的字典裡沒有所謂「前任」，自覺「前任」是全世界最可怕的東西，她自己也不會成為那可怕的生物，「只要分手我就消失、封鎖、閃人，對方的新女友絕對不會發現我。」

卓文萱不僅不當前任，對感情的分界也踩很死，她目前的感情狀況是「1個人的幸福」，去年有一位圈內男星追她半年之久，縱使卓不讀不回，對方仍不放棄，看似毅力十足，但她前陣子發現該男星竟有女友，就斷然封鎖他，連朋友都當不成。

電眼勾歐弟

在電影裡化身前任的卓文萱相當具有威脅性，一雙媚眼把歐弟電到回家不知如何面對老婆，她笑說：「這個角色就是專程來攻歐弟的啊，他也一直學木村拓哉的眼神電我好嘛！」她覺得自己最帶電的瞬間就是認真看著對方，心裡想著「我喜歡你」，對方就能感受到愛意，那也是她費洛蒙最強的狀態。

她說這次演出最困難的地方是要穿迷你裙，讓她相當害羞，因為她的私著都屬於「不緊、不短」，連腿都很少露，不過在17歲以歌手身分出道時，就曾穿比基尼拍平面宣傳，「那時候我都望著遠方，心理無限尷尬，覺得時間過得好慢。」電影今日上映。

(中國時報)