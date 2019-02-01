孟耿如傳承經典歌 黃韻玲回味人生大事

2019年02月01日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

孟耿如新歌〈出發〉原是黃韻玲1994年的經典曲，如今相隔25年，在黃韻玲的期許及鼓勵下，孟耿如接棒演繹，頗有傳承之意。黃韻玲對孟耿如的聲線表現，不僅給了80分高分成績，也因再次製作此曲，忍不住感嘆：「已經過了25年啦！」打趣虧孟耿如：「我出這首歌時，你才剛斷奶。」

〈出發〉源於黃韻玲面臨人生抉擇時，抒發明志之作，與已接受求婚、握有婚約，正準備邁向人生下一步的孟耿如，心態有異曲同工之妙。黃韻玲回憶，當年曾有機會簽進日本巨星所屬的經紀公司，但面臨結婚生子的選擇題，先生的家族長輩，希望小兩口趕緊傳宗接代，最後她選擇留在台灣，也將面臨人生分水嶺的心情寫在這首歌裡。

孟耿如為〈出發〉經常挑燈夜戰練歌，並在MV裡與黃韻玲有不少互動，黃也提供年輕人關於「出發」的新體悟：「我們無法控制未知的將來，但不出發一切不會開始，唯有向下一步邁開腳步不要害怕，開創屬於自己的未來。」

(中國時報)