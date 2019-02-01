前晚呷薯條周曉涵吻戲飄漢堡味

2019年02月01日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

周曉涵1月31日與梁正群拍完三立《必勝大丈夫》，帶著師妹虹茜到松菸寺田尚樹迷你小人展，由於正值寒假，展區人潮多，周曉涵一出現，立刻引起騷動。她昨早跟劇中男主角、緋聞對象周孝安拍吻戲，整整拍3、4個小時，拍完後，周孝安問她：「妳是吃了漢堡嗎？」讓她沒好氣地說：「我刻意沒吃早餐好嗎，不過前一晚吃了薯條，要說他嗅覺靈敏嗎？」

她說這場吻戲在民權大橋下拍攝，人多、車多，還頂著大太陽拍好久，完全沒浪漫感。她和周孝安事先以為第1次的吻戲應該是夜戲，燈光美、氣氛佳，豈料卻是一起床就開拍，周孝安還乖乖刷牙清潔口氣。梁正群戲中飾演破壞兩人感情的第三者，他和周曉涵私下情同兄妹，梁笑稱：「我擔心未來若有親熱戲會有亂倫感。」

(中國時報)