梁川奈奈美童顏E乳高反差

2019年02月01日 04:12 中國時報 報導溫博鈞

梁川奈奈美在最後寫真集中一反平時可愛形象，大展成熟魅力。

日本女團「Juice=Juice」曾在2017年來台開唱，當時已是「Country Girls」成員的梁川奈奈美赴Juice=Juice兼任不久，受本報專訪時故意玩「沒大沒小」哏，爆前輩話多愛聊天，製造不少笑料。

去年11月，她宣布決定在今年3月11日退團「畢業」，並離開「早安家族」，理由與日前宣布休團的傑尼斯「嵐」隊長大野智相似，16歲的她希望「照一般人的方式成長」。

她將在東京規模僅不到3000人的會場舉行最後演出，歌迷們紛紛替她抱不平，認為以她的高人氣值得在日本武道館盛大舉行，證明她「妹力」受歌迷厚愛。

2月22日她將發行最後一本寫真集，當中她穿著黑色比基尼在海灘上宛如母豹般爬行，展現童顏E乳與妖豔風采，高反差教人驚豔，呼應寫真集名《unbalance（不平衡）》。她在Juice=Juice的最後一張單曲〈微氣泡 /孤單/Good bye & Good luck!〉2月15日台灣數位發行。

(中國時報)