佼佼許茹芸聚餐打趣Lulu缺席埋單

2019年02月01日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

許茹芸在演藝圈裡人緣極好，好友黃子佼日前透露，自己1年多前邀許茹芸上節目《希望之星》，她二話不說相挺，當時為了感謝許茹芸而約的飯局至今未還，近日總算約定12日聚餐，佼佼笑說：「那個節目是我跟Lulu主持的，我們一起欠的，沒想到Lulu過年要去日本，所以這攤飯局基本上我出席，然後叫Lulu埋單。」

許茹芸日前與「理科太太」合體拍影片，近日又跟星座專家唐綺陽、「這群人」的展瑞與木星等YouTuber合作，展現不同風貌；她將於4月20日在台北舉辦的「綻放的綻放的綻放」演唱會，近日不斷被問演唱會嘉賓，她賣關子說：「一直有在邀約，希望到時候會有不只一組嘉賓啦，絕不會讓大家失望！」

(中國時報)