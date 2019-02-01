給19歲的自己 林柏宏：做想做的事

2019年02月01日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

林柏宏2016年拿下金馬男配角獎後，多在大陸拍戲，今年終於有機會回台宣傳電影，也恰好一口氣推出多部作品，電影《給19歲的我自己》最能看到他陽光帥氣的經典形象。

林柏宏談19歲的自己，參加《超級星光大道》歌唱選秀節目、拍廣告和演電影，所有際遇來得突然又不可思議，他未料單純因想唱歌而走上舞台，卻開啟演戲之路，「我從來沒有想過會成為藝人！」

片中長大成人的女主角，偶然獲得機會能寄信給19歲的自己，為了改變人生開始拚命寫信，提醒那個懵懂無知的少女，當初如果不做這些事情，未來就會後悔莫及，林柏宏卻不這麼看，他表示若能擁有相同能力，他只想告訴19歲的林柏宏：「做你想做的事！」

自謙《星光》唱很差

回想當年大膽參加第二屆《星光大道》止步於20強，林柏宏不好意思說：「哇！我真的唱得滿差！」但他沒留遺憾，聽老師們的建議有所獲得，沒想到會拿到演員門票，演出入圍當年台北電影獎的《帶我去遠方》，「我參加比賽，大家就把我當成藝人或明星，根本沒做出道的企圖或準備。」但一轉眼，演戲生涯已超過10年。

若非得要跟19歲的自己說件事，林柏宏搞笑說那肯定是當年的樂透彩券號碼，就像片中女主角提醒19歲好友要開始投資房地產。19歲的他沒有什麼遺憾，他表示當時剛經歷高三的考試煉獄升上大學，「以為考試是一切！」但人生至今體悟，「喜歡做的事情比考試更重要，那是要陪你走一輩子的事情。」就算任何人會到過去提醒當年自己，他會選擇堅持不聽，「每件事都要自己經歷。」

工作當學習和玩樂

星光幫的光環是否會影響校園生活？林柏宏表示暑假參賽過後，走在校園都會有人認出，但同學大多給予正面鼓勵，他當時把工作當成學習和玩樂，放學就去上演戲課程，「功課也還OK，沒有被當！該考的考試也都有考。」他唯一印象深刻的畫面，是考試前宿舍同學都一本正經讀教科書，只有他一個人在看楚浮的經典法國電影《四百擊》。

回想大學時的荒唐事，林柏宏坦言也像片中主角一樣闖入大學女生宿舍過，當時是為拍短片交作業，一進去之後，完全不是想像中乾淨又有香味，除了亂成一片，床邊全都掛著內衣褲，還在潮溼骯髒的廁所看見長出的香菇，讓他大開眼界。精采內容全文請見2月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)