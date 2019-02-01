收江宏傑告白福原愛立馬神隱
江宏傑帶著孕妻福原愛及女兒接受《ELLE》雜誌訪問，對於這段台、日跨國婚姻，福原愛坦言，26歲收到江宏傑的告白時，掙扎若交往就要考慮結婚：「如果結婚就是要嫁到台灣去，以後就要住在台灣，所以我必須要想很久很久，不可能輕鬆地就答應在一起。」因此她對江宏傑的告白訊息「已讀不回」，甚至消失2個禮拜。
福原愛後來跟江宏傑講清楚，「我把我心中所有害怕全都告訴他，然後他一個一個幫我解開。原來他在沒結婚前就已經先買了房子，然後帶我回家認識他的爸爸媽媽。」江宏傑笑說那時候他在台南買了房子，有天帶她參觀，「就在那裡把房子的鑰匙交給她，我希望她可以成為這個家的女主人。」原來求婚信物就是透天厝的鑰匙。
對於婚姻相處之道，福原愛分享：「我們講好了，不要管別人怎麼想，我們自己的幸福，就是要自己決定。」固定每周開會，溝通說出心裡的話，「一個男生和一個女生在一起，本來就不容易。更何況我們一個是日本人、一個是台灣人，生活環境和成長過程不同，因此我希望什麼話都可以說出來。」
(中國時報)
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