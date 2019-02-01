泡湯遭粉絲看光光 張鳳書倉皇落跑

2019年02月01日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

張鳳書日前上《一袋女王》錄影，表示就讀小六的兒子即將告別童年，原本想趁農曆年期間跟妹妹一起去歐洲自助旅行，但兒子卻說「沒興趣」，只好作罷，後來計畫全家到南部走春，又因兒子要上數學營、檢定考無法成行，讓她今年過年只能留在家裡陪爸媽打麻將。

張鳳書說自己不太喜歡在過年期間出國，因為她婚前曾跟友人去日本玩，當時演八點檔的她人氣正夯，走到哪都會被粉絲認出來，有一天她在溫泉旅館要去泡湯，才剛脫光衣服就發現有人盯著她光溜溜身體，搞得她覺得很不好意思，「當下氣氛覺得很怪，後來連湯也沒泡，只好把衣服穿好回房間去！」自此若出國要去泡湯，她都會避開人潮，免得被看光光！

兒子今年上國中

由於兒子即將在暑假過後升國中，卻每天宅在家裡打電動不愛出門，為了避免他每天沉迷在電玩遊戲，張鳳書給了兒子一台第二代的iPad，容量小到下載2個遊戲就爆了，因兒子對3C很不敏感，剛開始還玩得很開心，但有一天他下課回家便問張鳳書：「為何同學的iPad都可以下載很多遊戲？」讓她當場說不出話，只能趕快找話題轉移兒子注意力。

(中國時報)