泡湯遭粉絲看光光 張鳳書倉皇落跑
張鳳書日前上《一袋女王》錄影，表示就讀小六的兒子即將告別童年，原本想趁農曆年期間跟妹妹一起去歐洲自助旅行，但兒子卻說「沒興趣」，只好作罷，後來計畫全家到南部走春，又因兒子要上數學營、檢定考無法成行，讓她今年過年只能留在家裡陪爸媽打麻將。
張鳳書說自己不太喜歡在過年期間出國，因為她婚前曾跟友人去日本玩，當時演八點檔的她人氣正夯，走到哪都會被粉絲認出來，有一天她在溫泉旅館要去泡湯，才剛脫光衣服就發現有人盯著她光溜溜身體，搞得她覺得很不好意思，「當下氣氛覺得很怪，後來連湯也沒泡，只好把衣服穿好回房間去！」自此若出國要去泡湯，她都會避開人潮，免得被看光光！
兒子今年上國中
由於兒子即將在暑假過後升國中，卻每天宅在家裡打電動不愛出門，為了避免他每天沉迷在電玩遊戲，張鳳書給了兒子一台第二代的iPad，容量小到下載2個遊戲就爆了，因兒子對3C很不敏感，剛開始還玩得很開心，但有一天他下課回家便問張鳳書：「為何同學的iPad都可以下載很多遊戲？」讓她當場說不出話，只能趕快找話題轉移兒子注意力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。