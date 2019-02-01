怦然心動整理術 居家斷捨離

2019年02月01日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

近藤麻理惠（左）分享整理術重點。（Netflix提供）

想開心地放年假，得先整理好亂糟糟的窩。Netflix真人秀節目《怦然心動的人生整理魔法》，請來日本收納教主近藤麻理惠，親自指導不同狀況的家庭如何捨棄舊物、收納所需的一切。節目直戳現代人想做又做不到的「斷捨離」，配上屋主整理時發生的感人故事，播出後引起廣大迴響，也成為不少被圈粉觀眾今年過年掃除的重要參考。

怦然心動感 決定取捨

其實《怦然心動的人生整理魔法》是麻理惠2010年底上市的著作，實體書銷售突破120萬本、電子書也有2.5萬次下載。書中介紹的「怦然心動整理術」核心是：碰觸物品時，是否感到怦然心動？整理術有3大重點：1.盡可能快速、完整地一口氣整理完，而非「每天整理一點點」；2.別照「地點」整理，照「物品類別」整理；3.仔細思考手中物品是否有怦然心動感覺？

在「物品類別」上可分為衣服、書籍、文件、小件物品、衣櫃壁櫥與紀念品等5大類別。

衣物：麻理惠對於衣物有一套折疊收納法，基本衣物疊成小方塊，立放在抽屜裡不僅節省儲物空間，也縮短找尋時間。

書籍：麻理惠認為，書籍的整理和衣服一樣，挑選讓自己怦然心動的書籍，其餘進行捐贈。

文件：最重要的是在指定位置存放，可分為3類：待處理文件、重要文件和雜項文件，待處理文件如信件和帳單放在醒目位置，重要文件如合同保險單則永久保存，雜項文件如發票放在易取位置。

箱盒分類法 活在當下

小件物品：在家中廚房、浴室隨處可見，麻理惠建議，使用盒子分類儲放，在廚房可使用透明小盒方便看到內容物，在車庫可以使用大紙箱收納。

衣櫃壁櫥：許多人最困擾的衣櫃壁櫥收納，她認為，可按照季節和使用頻率決定，最上層擺放季節用品，棉被和衣服放置在中下層以便隨時取用。

紀念品：最難處理的紀念品，像是照片這類會激起回憶的物品，可以想想如何呈現會是最好瀏覽的方式，很多情感物品必須捨棄，如果對所有東西都帶有感情，那就永遠不會成長。

麻理惠說：「每個人都應該接受新的挑戰，若總是滿意於現狀，什麼都不會改變，透過整理，不僅可以緩解過去的痛苦，也會用更樂觀的方式來看待未來。」這套整理哲學之所以被稱作「魔法整理術」，或許是因為在打掃過程中，整理的不只是家，還有關係與人生。

(中國時報)