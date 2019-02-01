選對清潔利器
中國時報
報導盧韋伶
LEC激落清潔劑玻璃用，售價250元。（台隆HANDS提供）
玻璃刮刀組，售價250元。（DUSKIN提供）
DUSKIN玻璃清潔劑，售價69元。（DUSKIN提供）
除黴劑，售價165元。（DUSKIN提供）
LEC黑黴菌去除乳酸清潔劑，售價275元。（台隆HANDS提供）
日本衛浴除汙去黴噴洗劑，售價180元。（台隆HANDS提供）
DUSKIN廚房油汙清潔劑，售價69元。（DUSKIN提供）
DUSKIN魔術抹布，售價130元。（DUSKIN提供）
LEC激落去汙海綿檸檬酸添加，售價130元。（台隆HANDS提供）
家庭用強力清潔噴霧油汙用，售價250元。（台隆HANDS提供）
過年快到了，居家掃除大作戰，非難事。（攝影／石智中．彩妝髮型／MUSAN）
又到年終家家戶戶都進入採買、掃除高峰期，但是對於打掃不太在行，平日上班又非常忙碌的小資女、上班族來說，如何進行省力快速有效的打掃？業界達人們的建議如下：
玻璃紗窗：新手困難度★★
窗戶、窗台是打掃幼幼班最能優先對付的打掃區塊。掌握由上而下的打掃原則，玻璃部分，先用除塵紙擦拭掉灰塵後，抹布搭配玻璃專用清潔劑，反覆同一方向做擦拭，才不會越擦越髒。清潔窗台溝槽時，建議使用大海綿，裁剪成與窗台溝槽相符寬度，並在海綿上割劃一刀，如此一來海綿就能與溝槽完全契合，只要反覆前後刷動，細小髒汙也能一乾二淨。
廚房油汙：新手困難度★★
廚房向來是油汙重地，對於打掃幼幼班來說，建議養成用過隨手清潔才不會每到年前就頭痛。日積月累的頑固油汙，建議選購廚房油汙專用的清潔劑，噴灑在重點累積處，讓泡沫蓋住油汙並靜置時間，再搭配特殊織法的魔術抹布擦拭，就能迅速瓦解消滅。
衛浴除黴：新手困難度★★★
黴菌最常出現在磁磚細縫及浴室角落，只要在潮溼不通風的地方，黴菌很快就會不斷出現。市面上有些除黴劑帶有刺鼻味，購買時要特別留意。對付黴菌建議搭配廚房紙巾，噴灑清潔劑後，蓋上紙巾靜置數小時，就會發現黴菌不見了。超簡單的步驟，就能擁有大成就。
(中國時報)
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