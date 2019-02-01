買機車抽現金 最高獨得百萬

2019年02月01日 04:12 中國時報 陳大任 報導

KYMCO Famous新名流125車身採用晶亮環保烤漆，有銀鐵灰、黑、豔紅（如圖）、閃亮藍及珍珠白5色，入門款車價6萬1600元。（光陽提供）

宏佳騰MY150採取單槍中置可微調式避震，售價8萬2000元。（宏佳騰提供）

宏佳騰Dory115有寬敞的前置物腳踏空間，目前主打月付2056元（含牌險）輕鬆騎回家。（宏佳騰提供）

SUZUKI GSX-R150特別配備高級汽車等級的KEYLESS無鑰匙啟動裝置。（陳大任攝）

SYM新迪爵配置3段可調後避震器。（三陽提供）

SYM VEGA配備魚眼LED大燈。（三陽提供）

2月機車市場適逢農曆春節連假，不過促銷優惠與車主活動不打烊。光陽55周年慶持續至6月，購買KYMCO車款即享5500萬元現金抽獎，若是購買Ionex電動機車，中獎機率更飆升10倍，最高可獨得百萬元現金；SYM主打車VEGA可享36期0利率及加贈專屬後靠背「大禮雙重送」，新迪爵會加碼1000元禮券；宏佳騰MY GENERATION檔車體驗營將在2月16日舉辦，同步推出舊換新萬元加碼。

Gogoro日前才宣布電池交換站已全台串聯，目前於全台營運及建置中的電池交換站已達1043座，自即日起至10日，從歲末至開春，只要到Gogoro門市試騎填問卷，就能在特製爆竹中，抽出一份新年好禮；車主在活動期間回Gogoro門市或服務中心，憑當日消費發票也可兌換新年好禮。此外，24小時客服專線亦持續營運，即時提供道路救援服務。

舊換新 萬元加碼

宏佳騰目前全車系皆享優惠好康，購買白牌車享36期0利率、最低月付1944元起。搭配新春舊換新萬元加碼，月底前入手MY150最高享8800元補助，購買搭載全球首款智慧儀表的ES150R，最高補助9800元；Dory115最高更可享1萬元購車補助；購車再贈送價值3000元超值保險（丟車賠車+20萬乘客險）。

SUZUKI去年推出人氣輕跑車GSX-R150/S150，市場反應熱絡，大賣6000台，同時勇奪150級距輕跑車銷售冠軍，每兩台輕跑車中就有一台是GSX-R150/S150，台鈴工業今年將追加新車色，除了動感熱血的MotoGP藍色彩繪、經典內斂的亮黑色外，更新增躍動超跑的黃色彩繪，GSX-R150售價12萬8000元、GSX-S150售價11萬8000元。

(中國時報)