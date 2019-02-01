日本靈魂女聲iri 休閒不失個性
AllSaints Hadi騎士夾克，1萬7900元。（AllSaints提供）
AllSaints Sid黑色腰包，7600元。（AllSaints提供）
AllSaints Maddie條紋高領毛衣，6600元。（AllSaints提供）
24歲的日本R&B女歌手iri，有著超齡的磁性嗓音，受母親影響下學習空心吉他和學生時代於爵士酒吧的打工經驗，讓她的「靈魂」聽起來有十足豐富的音樂性，更令她在音樂選秀中脫穎而出。日前她在東倫敦時尚品牌AllSaints的邀請下首次來台，一舉一動均透露出如歌聲般的率真個性。
受訪時的iri，身著一襲針織上衣搭配寬褲現身，自在談起對台灣街道上滿是機車的印象以及最想嘗試的夜市小吃攤，笑說：「想體驗一下台灣人的平常生活。」她坦言喜歡從日常細節中取材創作，新專輯《Juice》裡即藏著滿滿的都會能量，一點嘻哈加一點電子，調和出能不自覺律動的通暢節奏。
舞台上看來酷酷的iri，私下對時尚也十分有主見，偏好寬鬆、舒服的lounge風格，雖不諱言在合作前從未聽過AllSaints，但其饒富個性的簡單條紋針織衫及黑色腰包，卻正中了這個耿直女孩的口味。而品牌亦透過音樂、電影等不同媒介，持續宣揚自身的無限創意及不羈靈感，最新上線的台灣官網，則整合線上與線下商店，提供在地消費者們零時差的真實購物體驗。
(中國時報)
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