梅根全裸吸睛 挺孕肚趴趴走

2019年02月01日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

預產期訂於今年春天的英國王妃梅根（Meghan Markle），日前挺著大肚、腳踏高跟鞋拜訪倫敦國家劇院，並從英女皇伊莉莎白手中接下該機構贊助人角色。每次出現都引人關注的她，就算身懷六甲時尚品味仍不落人後，一襲全「裸」造型，更揭示了2019春夏時尚主題色調。

梅根當天選穿一襲美國設計師Brandon Maxwell之2019春夏裸粉色洋裝，外搭同系列西裝外套，腳上的綁帶跟鞋則是出自愛牌Aquazzura。為配合輕鬆上陣的優雅感，她還精心選擇了Carolina Herrera手拿包搭配整體造型，散發優雅得體的溫婉風範。

(中國時報)