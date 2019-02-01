2019年02月01日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

「Harrods金豬大吉福袋」初一至初五開賣，超值價999元，有機會可抽中1元帶回家。（新光三越提供）

新光三越台中中港店10樓天空劇場「史豔文傳奇特展－神龍再現」，2月24日前中部首展，集結超過23個經典偶及黃俊雄手稿、11把戲劇兵器。（新光三越提供）

6、7日持新光三越貴賓卡／已綁定貴賓卡APP，單卡累滿3000元可兌換橘色「財祿豬撲滿」。另，1、2日持新光三越聯名卡單卡滿3000元可兌換「福氣豬撲滿」。（新光三越提供）

鄒族藝術家「不舞阿古亞那」以部落吉祥物，且在族語中象徵勇敢的山豬「FUZU」創作「諸事FUZU」系列展品，此為新光三越台南新天地的「松鼠山豬」。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9、台中中港店「福里安花神Florian × APUJAN聯名威尼斯星河漫步下午茶」，1480元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店三館4F「牛仔世界-天使翅膀」，由40位育成心智障礙孩童手繪，用4、500片羽毛組成一對五彩繽紛的天使翅膀。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11 4F「信義運動場X-plaza」，百貨首創跨界運動場，是三對三標準籃球場，也是全台最高規格露天籃球場及多功能空間，貴賓卡友可搶先預約體驗。（新光三越提供）

春節假期明（2日）起長達9天，新光三越過年好好玩，全台15店舉辦超過百場展覽和春節系列活動，是走春必去的熱門打卡點。趁「過年卡利HIGH」檔期滿1萬元回饋4％、滿6萬元5％、滿20萬6％電子贈品禮券，24日前用新光三越行動支付skm pay任刷一筆達3000元可獨享多1％、最高7％回饋，還可體驗全台首發的「分期」、「紅利折抵」全新功能，吃喝玩樂統統有，購物最省錢。

熱門打卡點 應景唯美

今年全台都有熱門打卡點，台北信義新天地的「紅燈籠隧道」、5至8日的「第7屆獅皇競己亥爭獻」，與鄒族藝術家不舞阿古亞那在北中南大店創作的「諸事FUZU」系列展品，迎接豬年最應景；台南新天地連通道「春日花廊」視覺最唯美；台北南西店三館4F「牛仔世界-天使翅膀」裝置藝術最文青；信義A11 4F「信義運動場X-plaza」是最潮運動場。

此外，還有霹靂迷必看的台中中港店「史豔文傳奇特展－神龍再現」展覽；展出月餘超過3萬人次觀賞的A11 6F信義劇場「巧虎互動嘉年華」，至3月5日前適合親子同樂；台北信義新天地香堤廣場「豬年燈展」4度邀黃子佼當總策展人，11至24日號召10組藝術家、48組藝人加網紅，可闔家觀賞。

吃喝玩樂 豐富多元

除了全台超過6500袋初一限量福袋，初一至初五還有「Harrods金豬大吉福袋」，最幸運可1元帶回家；獨家聯名的「福里安花神Florian × APUJAN聯名威尼斯星河漫步下午茶」，只在信義A9和台中中港店；宅在家少不了法雅客熱銷的NINTENDO SWITCH；貴賓卡友累計消費集點數，獨享現正熱烈兌換的美學家電集點送，都讓春節假期吃喝玩樂更豐富多元。

(中國時報)