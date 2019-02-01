名模背紅包 嬉春迎新年
新生代名模凱亞葛柏，以率性朱紅色麂皮套裝登上LONGCHAMP紐約大秀，手上拎著的Amazone流蘇荷蓬包十分吸睛。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP Roseau Essential系列紅色大號肩背包，2萬8600元。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP Mademoiselle Longchamp Rock系列酒紅色斜背包，3萬8300元。（LONGCHAMP提供）
雖然西方社會中並沒有用紅色討喜氣的說法，但紅色單品本身亮眼、摩登的特質，也成了開春最不能被忽視的時尚單品，連名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）與凱亞葛柏（Kaia Gerber）也紛紛爭相演繹。
身為LONGCHAMP形象代言人的坎達兒珍娜，率先身著一襲Ikat圖紋流蘇裙裝搭配紅色Amazone Matelasse包款，現身品牌2019春夏形象大片中，彰顯創意總監Sophie Delafontaine發想自70年代加州的嬉皮靈感。新生代名模凱亞葛柏，則以率性朱紅色麂皮套裝登上LONGCHAMP紐約大秀，手上拎著的Amazone流蘇荷蓬包亦十分吸睛。
春夏除了主推的Amazone包型外，LONGCHAMP更增添了不少紅色生力軍，頗具都會感的Mademoiselle Longchamp，本季融入搖滾鉚釘細節，詮釋如傳奇超模Veruschka與Anita Pallenberg般無拘無束的個性魅力。而名字源於法文「蘆葦」的Roseau系列，承襲手袋輕盈、堅韌的設計，簡約的輪廓和大容量內裝，可輕鬆與日常穿著搭配。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。