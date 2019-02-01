名模背紅包 嬉春迎新年

2019年02月01日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

新生代名模凱亞葛柏，以率性朱紅色麂皮套裝登上LONGCHAMP紐約大秀，手上拎著的Amazone流蘇荷蓬包十分吸睛。（LONGCHAMP提供）

LONGCHAMP Roseau Essential系列紅色大號肩背包，2萬8600元。（LONGCHAMP提供）

LONGCHAMP Mademoiselle Longchamp Rock系列酒紅色斜背包，3萬8300元。（LONGCHAMP提供）

雖然西方社會中並沒有用紅色討喜氣的說法，但紅色單品本身亮眼、摩登的特質，也成了開春最不能被忽視的時尚單品，連名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）與凱亞葛柏（Kaia Gerber）也紛紛爭相演繹。

身為LONGCHAMP形象代言人的坎達兒珍娜，率先身著一襲Ikat圖紋流蘇裙裝搭配紅色Amazone Matelasse包款，現身品牌2019春夏形象大片中，彰顯創意總監Sophie Delafontaine發想自70年代加州的嬉皮靈感。新生代名模凱亞葛柏，則以率性朱紅色麂皮套裝登上LONGCHAMP紐約大秀，手上拎著的Amazone流蘇荷蓬包亦十分吸睛。

春夏除了主推的Amazone包型外，LONGCHAMP更增添了不少紅色生力軍，頗具都會感的Mademoiselle Longchamp，本季融入搖滾鉚釘細節，詮釋如傳奇超模Veruschka與Anita Pallenberg般無拘無束的個性魅力。而名字源於法文「蘆葦」的Roseau系列，承襲手袋輕盈、堅韌的設計，簡約的輪廓和大容量內裝，可輕鬆與日常穿著搭配。

(中國時報)