Samantha Thavasa包 情人節55折

2019年02月01日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

Samantha Lady Mein毛絨肩帶貝殼包，1萬2900元。（Samantha Thavasa提供）

Samantha Vega花卉刺繡雙肩包，5500元。（Samantha Thavasa提供）

農曆春節荷包滿滿，正是紅色換IT包的最佳時機。Samantha Thavasa於2月1日至2月14日情人節前夕推出55折起的優惠，並在SOGO忠孝館3樓專櫃舉辦拍照打卡送折價券的優惠，最高可現折500元，買包更實惠。

有日本國民精品包之稱的Samantha Thavasa在情人節推出雙包特惠組活動，最高可享55折，SOGO忠孝館3樓專櫃特別規畫粉色心型的心型陳列，買包時秀出打卡畫面就可享購物優惠。

(中國時報)