2019年02月01日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

白崇禧也是「嚴師」，注重子女的品格和教育，白先勇說連姊姊至今都還會夢到爸爸在夢裡要她背書。（鄧博仁攝）

曾被毛澤東形容為「中國境內最陰險狡猾的軍閥」，又因為蔣介石的猜疑被民國歷史忽略，白先勇為了替父親、北伐名將白崇禧平反，近年來勤為父立傳，回頭探索父親在大時代中扮演的角色，更在出書後走訪北京、南京、重慶、武漢、桂林等地，尋找父親當年征戰的軌跡，「如今走這段路，冥冥中像是父親在牽引著，走到哪裡都會發現他。」

白先勇笑說，「第一本書出版前，有一回夢見父親。父親生前幾乎從未對我生氣，夢裡卻看他滿臉不悅，像是不滿我還沒寫好。幸好出書之後，再夢見他，就不是這樣的表情了。」

既是歷史 更是家族故事

白先勇總是面帶笑容，81歲依舊面色紅潤，身體硬朗，對他而言，近年除了談《紅樓夢》、推廣崑曲，最重要的就是寫父親白崇禧，目前仍在寫第3本，從蔣介石與白崇禧的書信等史料，談兩人之間的情結。對他而言，北伐、抗戰不只是如今遙遠的歷史，更是他成長的家族故事，拼湊起白崇禧在他所見的慈父以外，曾經馳騁沙場、叱吒風雲的英雄角色。

對於父親的事蹟，白先勇如數家珍：當年白崇禧18歲離家，響應武昌起義，又北伐建功，從廣西一路北上打到山海關；抗戰時率兵遣將面對臺兒莊、崑崙關、武漢保衛戰；國共內戰時第一次四平街會戰大勝共軍，卻奉命回南京接任國防部長，成為後人分析國共內戰國民黨由盛轉衰的重要關鍵。談起父親戰功彪炳，他的神情彷彿回到病弱的少年時期，曾經仰望著父親騎馬歸來的英姿。

為父立傳 尋回失落片斷

白先勇回憶，父親對他而言有許多不同的形象，既是戰爭英雄，在家中又是個在意子女品德和教育，會在餐桌上突襲抽考子女「99乘法表」的嚴師，也是位慈父，「我6歲患肺病，當時還沒有特效藥，被視為絕症。他雖然那幾年忙著打仗，卻還是關心我的狀況。某次照Ｘ光，我躺在床上休息，父親來看我，以為我已經睡著了，跟醫師一起看Ｘ光片討論病情，我一直記得他的背影。」

白先勇笑說，因為他年幼體弱，成績又念得最好，父親總是待他特別寬容。大學時他放棄辛苦考上的成大水利，轉學考到台大外文，父親雖然不滿，卻也沒有阻止他，「他是個講理的人，他自己也讀過聖賢之書，知道我在搞文學，往來的都是文人，後來就漸漸接受了。現在想想，如果他當年不讓我轉學，他的傳記或許就沒有人可以寫了。」

(中國時報)